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Що буде з економікою України в 2022 році: прогноз агентства Moody's

Фото: агентство Moody's очікує падіння ВВП України в 2022 році на 35% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Moody's прогнозує падіння економіки України в 2022 році на 35%. Російське вторгнення завдасть країні незворотних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

"Moody's очікує, що військовий конфлікт буде більш затяжним, ніж спочатку передбачалося. Агентство прогнозує, що реальний ВВП різко скоротиться приблизно на 35% у 2022 році, враховуючи великі людські жертви, значний збиток виробничому потенціалу та інфраструктурі України, а також дуже велике переміщення населення", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Moody's, на ті регіони, де йдуть бойові дії або які окуповані російськими військами, до вторгнення припадало близько 20% ВВП України, враховуючи концентрацію сільськогосподарської та промислової діяльності.

Moody's очікує, що обстріли продовжать стримувати відновлення значної економічної активності до кінця року.

У той час як moody's очікує, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року, вторгнення Росії, ймовірно, призведе до деяких незворотних втрат ВВП, навіть якщо буде надана значна зовнішня підтримка для допомоги у відновленні.

Нагадаємо, Міжнародне агентство Moody's знизило довгострокові рейтинги уряду України з Caa2 до Caa3. Moody's також змінило на негативний прогноз рейтингів, що знаходяться на перегляді.

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