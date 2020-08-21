Будет дождливо и местами похолодает: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине на выходных будет дождливой в западных и юго-восточных областях. Температура воздуха местами снизится до +22 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 22 августа

В субботу в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также в Крыму синоптики прогнозируют грозовые дожди. Температура воздуха в центральных и северных областях будет колебаться от +24 до +27 градусов, на юге, востоке и западе термометры днем покажут от +26 до +30 градусов тепла. Ночью температура будет колебаться от +13 до +21.

Прогноз на 23 августа

В воскресенье осадки охватят запад Украины. На остальной территории синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха в западных и центральных областях будет колебаться от +25 до +28 градусов, на востоке и севере от +24 до +27. В южных регионах термометры покажут от +28 до +31, в Одесской области ожидается от +25 до +27.

Прогноз на 24 августа

В День Независимости дождливо будет не только на западе, но и в Винницкой и Житомирской областях. Осадки ожидаются и в Киеве. В южных областях температура снизится до +22...+26 градусов, на остальной территории столбики термометров будут колебаться от +24 до +28, на юге до +31.

Напомним, завтра в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий ночью и днем; синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.