Дощитиме та місцями похолодає: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідних буде дощовою у західних та південно-східних областях. Температура повітря місцями знизиться до +22 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 22 серпня

У суботу у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також в Криму синоптики прогнозують грозові дощі. Температура повітря у центральних та північних областях буде коливатися від +24 до +27 градусів, на півдні, сході та заході термометри вдень покажуть від +26 до +30 градусів тепла. Вночі температура коливатиметься від +13 до +21.

Прогноз на 23 серпня

У неділю опади охоплять захід України. На решті території синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря у західних та центральних областях коливатиметься від +25 до +28 градусів, на сході та півночі від +24 до +27. У південних регіонах термометри покажуть від +28 до +31, лише в Одеській області очікується від +25 до +27.

Прогноз на 24 серпня

На День Незалежності дощитиме не лише на заході, але й у Вінницькій та Житомирській областях. Опади очікуються й у Києві. У південних областях температура знизиться до +22...+26 градусів, на решті території стовпчики термометрів коливатимуться від +24 до +28, лише на півдні до +31.

Нагадаємо, завтра в Україні прогнозують погіршення погодних умов вночі та вдень; синоптики попереджають про грози та шквали вітру.