Будет дороже: Степанов сказал, когда Украина сможет получить собственные вакцины

Украина может получить собственную вакцину через два-три года. Фармацевтические предприятия готовы вкладывать средства в оборудование для производства вакцин, если будут гарантии, что государство эти препараты выкупит.

Степанов также напомнил, что в госбюджете на 2021 год предусмотрено 100 млн грн на создание биокластера, финансирование исследований в области медицины.

"Мы должны подумать о завтрашнем дне, никто не может дать гарантию, что это единственный вирус, и больше вирусов не будет. Нам надо восстановить производство. Мы должны дать госзаказ нашим фармпредприятиям, гарантировать, что мы будем выкупать вакцины для рутинной иммунизации - от кори, паротита, коклюша. У нас есть 10 вакцин для рутинной иммунизации. Да, это будет порой в два раза дороже, чем сейчас мы покупаем у мировых производителей, так как ограничен рынок. Но мы будем защищены", - рассказал глава Минздрава.

Он также добавил, что Министерство здравоохранения в ближайшее время заключит новые контракты на поставку вакцин против COVID-19.

Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.

Ранее сообщалось, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech. Вакцину зарегистрировали в Министерстве здравоохранения Украины еще 10 марта.

Также ми писали, что в Украину уже прибыла первая партия вакцины из Китая в количестве почти 2 миллионов доз.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Курт Волкер рассказал, есть ли у Украины шансы стать членом НАТО.

В том же выпуске Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал слова Джо Байдена о Владимире Путине, а также назвал президента РФ "бешеной собакой".

Кроме того, в эфире Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал вспышку заболевания COVID-19 в Украине и рассказал о "британском штамме" вируса.

А Виталий Кличко, Андрей Садовый и Игорь Терехов рассказали о ситуации большого количества больных COVID-19 в их городах.

Также стало известно, что думают киевляне о трансплантации органов в Украине.