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Буде дорожча: Степанов сказав, коли Україна зможе отримати власні вакцини

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 06:55
Буде дорожча: Степанов сказав, коли Україна зможе отримати власні вакцини Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна може отримати власну вакцину через два-три роки. Фармацевтичні підприємства готові вкладати кошти в обладнання для виробництва вакцин, якщо будуть гарантії, що держава ці препарати викупить.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Степанов також нагадав, що в держбюджеті на 2021 рік передбачено 100 млн грн на створення біокластера, фінансування досліджень в області медицини.

"Ми маємо подумати про завтрашній день, ніхто не може дати гарантію, що це єдиний вірус, і більше вірусів не буде. Нам треба відновити виробництво. Ми маємо дати держзамовлення нашим фармпідприємствам, гарантувати, що ми будемо викуповувати вакцини для рутинної імунізації від кору, паротиту, кашлюку. У нас є 10 вакцин для рутинної імунізації. Так, це буде деколи у два рази дорожче, ніж зараз ми купуємо в світових виробників, бо обмежений ринок. Але ми будемо захищені", - розповів глава МОЗ.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров'я найближчим часом укладе нові контракти на постачання вакцин проти COVID-19.

Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.

Раніше повідомлялося, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech. Вакцину зареєстрували в Міністерстві охорони здоров'я України ще 10 березня.

Також ми писали, що в Україну вже прибула перша партія вакцини з Китаю в кількості майже 2 мільйони доз.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Курт Волкер розповів, чи є в України шанси стати членом НАТО.

У тому ж випуску Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував слова Джо Байдена про Володимира Путіна, а також назвав президента РФ "скаженим собакою".

Крім того, в ефірі Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував спалах захворювання COVID-19 в Україні та розповів про "британський штам вірусу.

А Віталій Кличко, Андрій Садовий і Ігор Терехов розповіли про ситуацію великої кількості хворих COVID-19 в їхніх містах.

Також стало відомо, що думають кияни про трансплантацію органів в Україні.

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