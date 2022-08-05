Будет ли дорожать доллар: прогноз экспертов

"Рынок сбалансировался, как безналичный, так и наличный. НБУ не проводит больших интервенций, и есть надежда, что экспорт зерна через порты все-таки заработает, что должно увеличить предложение валюты на рынке. Текущие уровни курса гривны к иностранным валютам могут с определенными колебаниями продержаться еще относительно долго", - отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в комментарии РБК-Украина.

Отменять фиксированный курс, по его мнению, еще рано. "Пока НБУ еще почти каждый день удовлетворяет спрос на валюту, и лишь изредка выкупает излишек предложения. А для восстановления плавающего курса необходимо, чтобы рынок сбалансировался и мог продержаться какое-то время уже без ежедневных интервенций НБУ", - сказал он.

Сколько будет действовать новый официальный курс 36,57 гривен за доллар, сейчас сказать довольно сложно. Все зависит от множества факторов, в том числе от развития военной обстановки, которую прогнозировать сложно, отметил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

"Для Национального банка приоритет - продержать его как можно дольше, чтобы у рынка не было ощущения, что перестановка курса это просто игра и это будет происходить раз в один-два месяца. С другой стороны, понятно, что пока идет война, давление на гривну будет сохраняться", - сказал он.

Если курсовой разрыв будет расти, то Нацбанку придется применять дополнительные меры, считает Фурса. Правда, для таких ожиданий, отметил он, оснований пока нет.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть отменен уже осенью. Тем более, что в НБУ уже говорили, что отпустят курс, когда увидят, что рынок сам себя балансирует.

"Трудно сказать, когда это произойдет, но с новым официальным курсом это точно будет быстрее, чем со старым. Также многое зависит от ожиданий развития событий на поле боя. Поэтому не исключено, что при хороших новостях это произойдет уже этой осенью", - отметил эксперт. Он считает, что ускорить переход к рыночному курсу может также введение налога на импорт.

Оптимизма для штиля на валютном рынке в ближайшее время добавляет увеличение поступлений от международных партнеров, а также надежда на реструктуризацию внешних долгов Украины, что позволит сократить валютные расходы на 5 млрд долларов в течение двух лет, отмечается в материале.