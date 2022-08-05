Паника прошла, валюта дешевеет. Что будет дальше с курсом доллара

Что происходит на валютном рынке и каким дальше будет курс гривны к доллару – подробнее ниже в материале РБК-Украина.

Курс гривны к доллару начал укрепляться после резкой девальвации в конце июля. Вопреки опасениям и паническим настроениям, котировки в рознице не ушли далеко за 40 гривен/доллар, понемногу начав откатываться в сторону официального курса – 36,6 гривен/доллар.

Новый фиксированный курс НБУ установил 21 июля, повысив его сразу на 25%. На такой шаг регулятор пошел впервые с начала войны. Решение Нацбанка вызвало оживление на рынке, и к концу июля цена наличного доллара выросла до 42 гривен. Но с 1 августа начался обратный процесс – гривна стала постепенно укрепляться, а 4 августа доллар покупали уже по 38,1, продавали по 39,35 гривен.

Всплеск курса был прогнозируем, заявили в НБУ. "Курс гривны в наличном сегменте рынка, даже несмотря на войну, колеблется в обе стороны, о чем свидетельствует динамика рынка на протяжении всего срока действия военного положения", - сказал в комментарии РБК-Украина заместитель главы правления НБУ Юрий Гелетий.

Для удовлетворения спроса Нацбанк с 27 июля позволил банкам увеличить объем продажи валюты и сам начал ее выкупать на межбанковском валютном рынке. За 25-29 июля за счет этого резервы пополнились на 649,87 млн долларов. Объем покупки стал максимальным с осени прошлого года.

Предсказуемая паника на рынке

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что в панике на рынке, пусть и недолгой, отчасти виноват сам НБУ.

"Реакция рынка на действия НБУ оказалась вполне предсказуемой: паническая перестановка курса вслед за Нацбанком, а затем постепенное затухание паники. В этой панике сам НБУ и виноват, поскольку до последнего "кормил" рынок ожиданиями, что 29,25 (курс с 24 февраля – ред.) – это надолго. При этом в своих же аналитических документах НБУ утверждал, что официальный курс доллара занижен", - заявил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Для снижения паники на рынке НБУ также запретил обменным пунктам выставлять курсовые табло. Но, по мнению экспертов, такое решение практически не повлияло на стабилизацию ситуации на рынке. "По-моему, вклад нулевой, если не отрицательный, но регулятор может с таким же успехом утверждать обратное", - отметил Паращий.

Эффект от запрета курсовых табло, который вызвал довольно много критических и скептических оценок, в НБУ переоценивают, считает инвестиционный аналитик Сергей Фурса. "Это решение логичное и правильное, но оно вряд ли может так быстро повлиять на ситуацию", - заявил он РБК-Украина.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что впечатление о влиянии запрета на табло на ситуацию на рынке могло создаться ошибочно, поскольку решение было принято на фоне затухания курсовых колебаний. "Скорее всего, это просто совпадение во времени запрета с тем моментом, когда предложение (валюты – ред.) уже начало превышать спрос", - сказал Котович.

Как долго продержится курс 36,57

Сколько будет действовать новый официальный курс, сейчас сказать довольно сложно. Все зависит от множества факторов, в том числе от развития военной обстановки, которую прогнозировать сложно, отметил Фурса.

"Для Национального банка приоритет – продержать его как можно дольше, чтобы у рынка не было ощущения, что перестановка курса это просто игра и это будет происходить раз в один-два месяца. С другой стороны, понятно, что пока идет война, давление на гривну будет сохраняться", - отметил он.

Если курсовой разрыв будет расти, то Нацбанку придется применять дополнительные меры, считает Фурса. Правда, для таких ожиданий, отметил он, оснований пока нет.

Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть отменен уже осенью. Тем более, что в НБУ уже говорили, что отпустят курс, когда увидят, что рынок сам себя балансирует.

"Трудно сказать, когда это произойдет, но с новым официальным курсом это точно будет быстрее, чем со старым. Также многое зависит от ожиданий развития событий на поле боя. Поэтому не исключено, что при хороших новостях это произойдет уже этой осенью", - отметил эксперт. Он считает, что ускорить переход к рыночному курсу может также введение налога на импорт.

Пока, по неофициальной информации, в Кабмине обсуждается размер дополнительного налога на импорт товаров и услуг в размере 10%. Но, по данным РБК-Украина, окончательного решения еще не принято. Кроме того, планируется увеличить и акциз и НДС на топливо. Такие меры должны увеличить поступления в бюджет и снизить темпы расходования резервов.

Пополнить резервы НБУ поможет и возобновление экспорта зерна, отметил Котович. Так что оснований для каких-то пертурбаций на валютном рынке пока нет.

"Рынок сбалансировался, как безналичный, так и наличный. НБУ не проводит больших интервенций, и есть надежда, что экспорт зерна через порты все-таки заработает, что должно увеличить предложение валюты на рынке. Текущие уровни курса гривны к иностранным валютам могут с определенными колебаниями продержаться еще относительно долго", - отметил Котович.

Отменять фиксированный курс, по его мнению, еще рано. "Пока НБУ еще почти каждый день удовлетворяет спрос на валюту, и лишь изредка выкупает излишек предложения. А для восстановления плавающего курса необходимо, чтобы рынок сбалансировался и мог продержаться какое-то время уже без ежедневных интервенций НБУ", - отметил он.

Оптимизма для штиля на валютном рынке в ближайшее время добавляет увеличение поступлений от международных партнеров, а также надежда на реструктуризацию внешних долгов Украины, что позволит сократить валютные расходы на 5 млрд долларов в течение двух лет.