"Будет дорого стоить": Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - сказала Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Меркель добавила, что разрядка ситуации на границе Украины и на востоке страны должна быть предпочтительным вариантом. Канцлер также призвала ЕС быть готовым ввести дополнительные санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины и границе Беларуси и Польши.

"ЕС необходимо объединиться в вопросах "вооружения" мигрантов Беларусью против Польши и размещения войск России вблизи границы с Украиной", - добавила Меркель.

При этом она выразила сожаление, что не смогла принять участие в еще одной встрече в нормандском формате.