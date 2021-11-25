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"Будет дорого стоить": Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация на Донбассе или украинской границе обострится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - сказала Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Меркель добавила, что разрядка ситуации на границе Украины и на востоке страны должна быть предпочтительным вариантом. Канцлер также призвала ЕС быть готовым ввести дополнительные санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины и границе Беларуси и Польши.

"ЕС необходимо объединиться в вопросах "вооружения" мигрантов Беларусью против Польши и размещения войск России вблизи границы с Украиной", - добавила Меркель.

При этом она выразила сожаление, что не смогла принять участие в еще одной встрече в нормандском формате.

Напомним, Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа, если Москва решится на военную интервенцию.

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