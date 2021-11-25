"Буде дорого коштувати": Меркель застерегла Росію від агресії проти України

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати", - сказала Меркель в ході пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Меркель додала, що розрядка ситуації на кордоні України і на сході країни повинна бути кращим варіантом. Канцлер також закликала ЄС бути готовим ввести додаткові санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України і кордоні Білорусі та Польщі.

"ЄС необхідно об'єднатися в питаннях "озброєння" мігрантів Білоруссю проти Польщі і розміщення військ Росії поблизу кордону з Україною", - додала Меркель.

При цьому вона висловила жаль, що не змогла взяти участь у ще одній зустрічі в нормандському форматі.