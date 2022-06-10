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Что будет делать Украина в случае отказа по статусу кандидата в ЕС: ответ вице-премьера

Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина в условиях войны продемонстрировала соответствие Копенгагенским критериям для членства в Европейском союзе. Отказ от предоставления статуса кандидата ослабит позиции лидеров ЕС и усугубит России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Она отметила, что европейские лидеры должны осознавать, что следующего исторического момента, когда будет такая мобилизация их общества и парламентов в поддержку Украины, не будет.

"Я считаю, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, ослабят прежде европейских лидеров и наше стремление, веру украинских людей в Европейский проект как таковой. Поэтому решение нас разочарует, будет воспринято как измена у нас", - сказала Стефанишина.

При этом, Украина не откажется от европейской интеграции, подчеркнула она.

Также Стефанишина заявила, что некоторые государства-члены Европейского союза вместо предоставления Украине статуса кандидата на членство на саммите ЕС в конце июня хотят ограничиться признанием "европейской перспективы".

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне.

Тем временем стало известно, что Еврокомиссия будет рекомендовать дать этот статус Украине, но могут быть условия.

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