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Що робитиме Україна у разі відмови щодо статусу кандидата в ЄС: відповідь віце-прем'єра

Фото: віце-прем'єр Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна в умовах війни продемонструвала відповідність Копенгагенським критеріям для членства в Європейському Союзі. Відмова від надання статусу кандидата послабить позиції лідерів ЄС і посилить Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної.

Вона зазначила, що європейські лідери мають усвідомлювати, що наступного історичного моменту, коли буде така мобілізація їх суспільства і парламентів на підтримку України, не буде.

"Я вважаю, що будь-які рішення, крім надання Україні статусу кандидата, послаблять насамперед європейських лідерів і наше прагнення, віру українських людей в європейський проєкт як такий. Тому рішення нас розчарує, буде сприйнято як зрада у нас", - сказала Стефанишина.

При цьому, Україна не відмовиться від європейської інтеграції, підкреслила вона.

Також Стефанишина заявила, що деякі держави-члени Європейського союзу замість надання Україні статусу кандидата на членство на саміті ЄС наприкінці червня хочуть обмежитися визнанням "європейської перспективи".

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що Данія і Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.

Тим часом стало відомо, що Єврокомісія рекомендуватиме дати цей статус Україні, але можуть бути умови.

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