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Будет ли дефицит инсулина из-за санкций на российские лекарства: что говорит Минздрав

Фото: медицина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине приняли закон об ограничении или отмене регистрации на лекарственные средства, которые прошли хотя бы один этап производства в России или Беларуси. Однако это не вызовет дефицита препаратов в аптеках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариду.

"Закон об ограничении оборота лекарств, изготовленных в России и Беларуси, направленный на снижение уровня налогов, поступающих в бюджеты этих стран и фактически финансируют войну. То есть он в основном касается бизнеса и точно не призван снизить качество лечения и жизни украинских пациентов", - говорит он.

Таким образом, оборот инновационных лекарственных средств и биоподобных препаратов, как инсулин, не будет ограничиваться.

Комарида отмечает, что граждане Украины уже давно не получают препараты российского производства.Он считает, что введенные ограничения будут стимулировать украинских производителей изготавливать новые препараты.

"По поводу любых спекуляций и манипуляций, касающихся оправдания наличия генеричных лекарств, изготовленных в России, в украинских аптеках - на них следует реагировать жестко", - добавил первый заместитель министра.

Напомним, Минздрав призвал европейские фармкомпании уменьшить ассортимент лекарств для России, чтобы сократить поступления в бюджет страны-агрессора.

Кроме этого, министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил о проблемах с онкологией у украинцев из-за войны.

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Министерство здравоохранения Украины