Чи буде дефіцит інсуліну через санкції на російські ліки: що каже МОЗ

"Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів", - каже він.

Таким чином, обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, як інсулін, не обмежуватиметься.

Комаріда зазначає, що громадяни України вже давно не отримують препарати російського виробництва. Він вважає, що введені обмеження стимулюватимуть українських виробників виготовляти нові препарати.

"Щодо будь-яких спекуляцій чи маніпуляцій, що стосуються виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у Росії, в українських аптеках - на них слід реагувати жорстко", - додав перший заступник міністра.