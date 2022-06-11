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Чи буде дефіцит інсуліну через санкції на російські ліки: що каже МОЗ

Фото: медицина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні прийняли закон щодо обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, які пройшли хоча б один етап вироблицтва в Росії чи Білорусі. Проте це не викличе дефіциту препаратів в аптеках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступнику міністра охорони здоров’я Олександра Комаріду.

"Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів", - каже він.

Таким чином, обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, як інсулін, не обмежуватиметься.

Комаріда зазначає, що громадяни України вже давно не отримують препарати російського виробництва. Він вважає, що введені обмеження стимулюватимуть українських виробників виготовляти нові препарати.

"Щодо будь-яких спекуляцій чи маніпуляцій, що стосуються виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у Росії, в українських аптеках - на них слід реагувати жорстко", - додав перший заступник міністра.

Нагадаємо, МОЗ закликало європейські фармкомпанії зменшити асортимент ліків для Росії, щоб скоротити надходження до бюджету країни-агресора.

Окрім цього, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив про проблеми з онкологією у українців через війну.

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Мінстерство охорони здоров'я України