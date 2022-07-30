Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе

В августе наличный курс гривны может укрепиться и развернуться ближе к официальному, установленному Нацбанком.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", - отметил эксперт.

По его словам, такие резкие изменения курсов всегда порождают ожидания, что и в дальнейшем могут быть предприняты следующие подобные шаги. Однако НБУ, по мнению Ваврищука, скорее всего, намерен держать текущий обменный курс на неизменном уровне несколько последующих месяцев.

"Поэтому хоть и постепенно, но наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос постепенно спадать. Хотя никто не может гарантировать, что подобные эпизоды не будут повторяться в будущем", - отметил эксперт ICU.