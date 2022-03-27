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Так будет быстрее. Зеленский объяснил, зачем нужен референдум о гарантиях безопасности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем проводить референдум по поводу гарантий безопасности в рамках мирного договора с Россией. По его словам, таким образом можно ускорить процесс внедрения обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства российским СМИ.

Как объяснил Зеленский, внесение изменений касательно статуса Украины займет минимум год, так как этот вопрос по украинскому законодательству будет рассматриваться в течение двух парламентских сесий.

"Что такое две сессии? Это год. Представляете, на сколько это может быть долго? Референдум - это быстрее, чем Конституцию изменить. Российской стороне нужны гарантии, что это произойдет. Но только народ может принять решение, что будет вот такой статус и такие гарантеры. Референдум пройдет в течение месяца, а изменения в Конституцию будут проходить минимум год", - сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, участие в этом референдуме будут принимать все граждане Украины, в том числе те, которые стали беженцами из-за войны.

"Конечно (беженцы будут голосовать - ред.). На заграничных участках. У нас все это работает, не вижу проблем. Но до этого момента все эти люди вернутся", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что никакого договора и референдума не может быть, пока российские войска будут находиться на территории Украины.

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Владимир ЗеленскийРеферендумВойна России против Украины