Так будет быстрее. Зеленский объяснил, зачем нужен референдум о гарантиях безопасности

Как объяснил Зеленский, внесение изменений касательно статуса Украины займет минимум год, так как этот вопрос по украинскому законодательству будет рассматриваться в течение двух парламентских сесий.

"Что такое две сессии? Это год. Представляете, на сколько это может быть долго? Референдум - это быстрее, чем Конституцию изменить. Российской стороне нужны гарантии, что это произойдет. Но только народ может принять решение, что будет вот такой статус и такие гарантеры. Референдум пройдет в течение месяца, а изменения в Конституцию будут проходить минимум год", - сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, участие в этом референдуме будут принимать все граждане Украины, в том числе те, которые стали беженцами из-за войны.

"Конечно (беженцы будут голосовать - ред.). На заграничных участках. У нас все это работает, не вижу проблем. Но до этого момента все эти люди вернутся", - добавил он.