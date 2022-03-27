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Так буде швидше. Зеленський пояснив, навіщо потрібен референдум про гарантії безпеки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо проводити референдум з приводу гарантій безпеки в рамках мирного договору з Росією. За його словами, таким чином можна прискорити процес впровадження зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави російським ЗМІ.

Як пояснив Зеленський, внесення змін щодо статусу України займе мінімум рік, оскільки це питання за українським законодавством буде розглядатися протягом двох парламентських сесій.

"Що таке дві сесії? Це рік. Уявляєте, на скільки це може бути довго? Референдум - це швидше, ніж Конституцію змінити. Російській стороні потрібні гарантії, що це станеться. Але тільки народ може прийняти рішення, що буде ось такий статус і такі гарантери. Референдум пройде протягом місяця, а зміни до Конституції будуть проходити мінімум рік", - сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, участь у цьому референдумі братимуть всі громадяни України, в тому числі ті, які стали біженцями через війну.

"Звичайно (біженці голосуватимуть - ред.). На закордонних ділянках. У нас все це працює, не бачу проблем. Але до цього моменту всі ці люди повернуться", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ніякого договору і референдуму не може бути, поки російські війська будуть перебувати на території України.

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