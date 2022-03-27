Так буде швидше. Зеленський пояснив, навіщо потрібен референдум про гарантії безпеки

Як пояснив Зеленський, внесення змін щодо статусу України займе мінімум рік, оскільки це питання за українським законодавством буде розглядатися протягом двох парламентських сесій.

"Що таке дві сесії? Це рік. Уявляєте, на скільки це може бути довго? Референдум - це швидше, ніж Конституцію змінити. Російській стороні потрібні гарантії, що це станеться. Але тільки народ може прийняти рішення, що буде ось такий статус і такі гарантери. Референдум пройде протягом місяця, а зміни до Конституції будуть проходити мінімум рік", - сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, участь у цьому референдумі братимуть всі громадяни України, в тому числі ті, які стали біженцями через війну.

"Звичайно (біженці голосуватимуть - ред.). На закордонних ділянках. У нас все це працює, не бачу проблем. Але до цього моменту всі ці люди повернуться", - додав він.