"Будем бороться, пока не освободят всех": Зеленский отреагировал на обмен пленными

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена. Об этом он заявил в видеообращении.

Украинский президент приветствует обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

"Я радуюсь каждый раз, когда возвращаем и наших военных, и героев, политзаключенных, и обычных граждан", - заявил он.

Он отметил, что часть украинцев, которые были на временно оккупированной территории Донецкой области, уже освободили, а в отношении освобождения граждан, находящихся в "ЛНР", еще "проводятся действия".

"Мы вернем всех в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех. Мы будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - заявил Зеленский.

Отметим, Москва позитивно оценивает обмен пленными на Донбассе и считает это шагом в направлении выполнения решений нормандского саммита.

РБК-Украина писало, что сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

Также у Зеленского заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.