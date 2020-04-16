"Будемо боротись, поки не звільнять всіх": Зеленський відреагував на обмін полоненими

Зеленський заявив, що Україна буде боротись за кожного українця
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротись поки не звільнять всіх українців з полону. Про це він заявив у відеозверненні.
Український президент вітає обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО.
"Я радію кожного разу, коли повертаємо і наших військових, і героїв, політв'язнів, і звичайних громадян", - заявив він.
Він зазначив, що частину українців, які були на тимчасово окупованій території Донецької області, вже звільнили, а щодо звільнення громадян, які знаходяться в "ЛНР", ще "проводяться дії".
"Ми повернемо всіх в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей "нормандської четвірки". Ми звільняємо всіх. Ми будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - заявив Зеленський.
Відзначимо, Москва позитивно оцінює обмін полоненими на Донбасі і вважає це кроком у напрямку виконання рішень нормандського саміту.
РБК-Україна писало, що сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО.
Також у Зеленського заявили, що тривають переговори про звільнення українців, які перебувають на території окупованого Криму і в Росії.