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"Будемо боротись, поки не звільнять всіх": Зеленський відреагував на обмін полоненими

Новини » Політика     16.04.2020 - 13:33
"Будемо боротись, поки не звільнять всіх": Зеленський відреагував на обмін полоненими
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Україна буде боротись за кожного українця

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротись поки не звільнять всіх українців з полону. Про це він заявив у відеозверненні.

Український президент вітає обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО.

"Я радію кожного разу, коли повертаємо і наших військових, і героїв, політв'язнів, і звичайних громадян", - заявив він.

Коментар Володимира Зеленського з приводу звільнення українських громадян.

«Ми будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», – Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішнє звільнення українських громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Він зазначив, що частину українців, які були на тимчасово окупованій території Донецької області, вже звільнили, а щодо звільнення громадян, які знаходяться в "ЛНР", ще "проводяться дії".

"Ми повернемо всіх в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей "нормандської четвірки". Ми звільняємо всіх. Ми будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - заявив Зеленський.

Відзначимо, Москва позитивно оцінює обмін полоненими на Донбасі і вважає це кроком у напрямку виконання рішень нормандського саміту.

РБК-Україна писало, що сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО.

Також у Зеленського заявили, що тривають переговори про звільнення українців, які перебувають на території окупованого Криму і в Росії.

Обмін полоненими з Луганськом пройшов за формулою "11 на 4" У Росії відреагували на обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими
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