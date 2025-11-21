UA

Забракне духу перемогти: топ-генерала Франції зацькували "за війну з РФ через 3-4 роки"

Ілюстративне фото: французькі військовослужбовці (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Франції генерал Фаб'єн Мандон зіткнувся із критикою після того, як під час виступу заявив про відсутність у французького народу духу протистояти Росії - що призведе в майбутньому до необхідності втрачати на війні французьких дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на France24.

Зазначимо, у жовтні начальник генерального штабу Фаб'єн Мандон попереджав, що французька армія має бути готова до війни з Росією через три-чотири роки. А днями пішов ще далі, закликаючи мерів міст уже готувати населення до війни.

"На жаль, немає жодних підстав вважати, що це (мова про ситуацію в Україні, - ред.) кінець війни на нашому континенті. Росія готується до конфронтації з нашими країнами приблизно у 2030 році", - зазначив він.

Він також розкритикував французів за "нестачу духу".

"Якщо наша країна зазнає невдачі, бо не готова змиритися - давайте будемо відвертими - з втратою своїх дітей, з економічними труднощами через те, що оборонне виробництво матиме пріоритет, тоді ми будемо в небезпеці", - резюмував він.

Критика серед опозиції

Заява Мандона викликала критику в першу чергу з боку опозиції, частина з якої вже раніше підозрювалася у симпатіях до Росії Зокрема лівий радикал Жан-Люк Меланшон заявив, що генерал нібито не має права говорити такі речі мерам.

"Не йому належить запрошувати мерів чи когось іншого до участі у воєнних підготовках... не йому належить передбачати жертви, які виникнуть внаслідок наших дипломатичних невдач, щодо яких його громадську думку не запитували!", - заявив радикал.

Також із заявою виступив лідер французьких комуністів Фаб'єн Руссель, який фактично закликав не воювати в жодному випадку.

"Це ні! 51 000 військових меморіалів у наших містах і селах - це недостатньо? Так національній обороні, але ні нестерпній воєнній риториці!", - написав він у соцмережах.

Зазначимо, що європейські країни постійно підкреслюють, що не беруть участі у війні з РФ напряму, але готові розгорнути миротворчі сили в Україні після підписання Києвом мирної угоди з РФ. Серед учасників миротворчого контингенту є й Франція.

Інші країни Європи теж можуть взяти участь. Наприклад, нещодавно Велика Британія уточнила плани щодо розгортання військових підрозділів в Україні, готуючись до можливого завершення війни та участі в мирному врегулюванні.

