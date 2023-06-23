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Будемо на рівних. Резніков назвав переваги формату "Рада Україна - НАТО"

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поява формату "Рада Україна - НАТО" допоможе підвищити ефективність взаємодії нашої країни з Північноатлантичним Альянсом.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар Military Media Center.

Очікується, що "Рада Україна - НАТО" прийде на заміну засіданням Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони. Востаннє засідання відбулось минулого тижня в Брюсселі.

"Я вірю, що це відбудеться і, думаю, про це буде проголошено на саміті у Вільнюсі", - відзначив міністр.

За словами голови Міністерства оборони, в рамках нового формату Україна сидітиме за столом з членами Альянсу на рівних й матиму змогу:

  • порушувати важливі питання та включати їх до порядку денного;
  • брати участь в роботі підкомісій та підкомітетів.

Зокрема Україна зможе брати участь в як мінімум двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО.

"Це додає набагато більше суб’єктності, що відповідно дасть нам можливість бути більш ефективними у взаємодії з НАТО", - підкреслив Резніков

Новий формат співпраці між НАТО та Україною

Про створення нового формату "Рада Україна-НАТО" в Північноатлантичному альянсі заговорили зовсім нещодавно. Він повинен замінити Комісію Україна-НАТО й дати Києву ширший спектр можливостей.

Формат підвищить статус відносин України та НАТО. Також дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Детальніше про новий формат співпраці можна прочитати в матеріалі агентства - "Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання".

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