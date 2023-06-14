Рада Україна-НАТО. Що це таке та як вона може працювати

Під час саміту Північноатлантичного альянсу в Вільнюсі може утворитись новий формат відносин між Україною та НАТО. Однак наразі Київ сприйняв цю ідею з обережністю.

Станом на сьогодні сторони співпрацюють у рамках Комісії Україна-НАТО. У Комісії представлені Україна та всі країни-учасниці альянсу. До 2017 року засідання проводились на регулярній основі.

Однак через позицію Угорщини щодо українського мовного закону та закону про освіту, перерва в засіданнях комісії затягнулася до 2023 року.

Яка користь для України

Статус повноправного учасника дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час, а також відчинить двері для нових сфер співробітництва. Включаючи:

ширший обмін розвідувальними даними,

спільні навчання,

інвестиції в оборонну сферу та роботу над оперативною сумісністю армій НАТО зі Збройними силами України.

Мета даного формату - це приведення до євроатлантичних стандартів, що має забезпечити плавний перехід до членства в альянсі, коли прийде час.

"У Комісії ми могли виключно доповідати про стан справ із реформами чи про результати співпраці. У Раді ми матимемо право голосу та право ініціативи. Фактично це більш поглиблена інтеграція до альянсу, але точно не замінник нашого членства. Це просто крок на шляху до нього", - зазначив голова делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Рада має бути більш інституційною, ніж Комісія, і мати конкретні органи, відділи та підрозділи, які взаємодіятимуть за різними напрямами власне зі штаб-квартирою НАТО. І Україна в цій Раді буде представлена на різних рівнях.

Детальніше про новий формат та реакцію на нього зі сторони України та НАТО можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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