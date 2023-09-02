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"Будемо, як ракети". ЗСУ впевнені, що наступ пришвидшиться після прориву ліній оборони РФ

Україна, Субота 02 вересня 2023 13:54
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"Будемо, як ракети". ЗСУ впевнені, що наступ пришвидшиться після прориву ліній оборони РФ Фото: у ЗСУ впевнені, що наступ пришвидшиться після прориву ліній оборони РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ ЗСУ на півдні України пришвидшиться. Для цього потрібно прорвати лінії оборони російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання поспілкувалося з українськими морськими піхотинцями, які воюють на Бердянському напрямку. Захисники зазначили, що рухають у напрямку Азовського моря, а потім мають намір вийти до Маріуполя.

Поки просування українських військових на цьому напрямку стримують лінії оборони росіян. Але українські захисники впевнені, що їм вдасться прорвати оборону ворога.

"Після першої та другої рубежів буде прямий шлях до моря, більше ніяких укріплень. Ми будемо рухатися, як ракети", - сказав ветеран-морпіх Максим у коментарі виданню.

Наступ на Бердянському напрямку

Нагадаємо, українські військові розпочали наступальні дії на Бердянському напрямку цього літа. ЗСУ вдалося звільнити декілька населених пунктів на кордоні Запорізької та Донецької областей. Останніми деокупованими населеними пунктами були Старомайорське та Урожайне.

При цьому деякі західні ЗМІ писали, що наші бійці прорвали першу лінію оборони росіян на півдні. Далі ЗСУ доведеться пройти другу лінію оборони.

Детальніше про ворожі лінії оборони та як їх проривають українські війська - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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