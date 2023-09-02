"Будем, как ракеты". ВСУ уверены, что наступление ускорится после прорыва линий обороны РФ

Контрнаступление ВСУ на юге Украины ускорится. Для этого нужно прорвать линии обороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание пообщалось с украинскими морскими пехотинцами, воюющими на Бердянском направлении. Защитники отметили, что двигаются в направлении Азовского моря, а затем намерены выйти к Мариуполю.

Пока продвижение украинских военных на этом направлении сдерживают линии обороны россиян. Но украинские защитники уверены, что им удастся прорвать оборону врага.

"После первого и второго рубежей будет прямой путь к морю, больше никаких укреплений. Мы будем двигаться, как ракеты", - сказал ветеран-морпех Максим в комментарии изданию.

Наступление на Бердянском направлении

Напомним, украинские военные начали наступательные действия на Бердянском направлении этим летом. ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов на границе Запорожской и Донецкой областей. Последними деоккупированными населенными пунктами были Старомайорское и Урожайное.

При этом некоторые западные СМИ писали, что наши бойцы прорвали первую линию обороны россиян на юге. Далее ВСУ придется пройти вторую линию обороны.

Детальнее о вражеских линиях обороны и как их прорывают украинские войска - читайте в материале РБК-Украина.

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