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У МОЗ розпорядились відновити доступ населення до здешевлених ліків

Вівторок 18 березня 2025 10:26
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У МОЗ розпорядились відновити доступ населення до здешевлених ліків Фото: міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

На нараді 17 березня за участю міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, представників фармацевтичної галузі та Офісу президента було висунуто пропозицію обмежити маркетингові контракти між виробниками і аптеками виключно безрецептурними препаратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.ua.

"МОЗ висловило позицію, що маркетингові платежі мають застосовуватися виключно до безрецептурних препаратів (ОТС), а їх обсяг повинен обмежуватися у прив’язці до продажів кожного конкретного препарату", - зазначає видання.

Більшість учасників наради погодилися із цією пропозицією, оскільки такі заходи мають сприяти стабілізації цін і покращенню доступу пацієнтів до необхідних ліків.

Доступність ліків після зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів і низку додаткових препаратів також обговорювалася під час наради, у якій з боку Офісу Президента брала участь Ірина Верещук.

Було відзначено, що ухвалені раніше заходи щодо зменшення вартості ліків виявилися ефективними. Разом з тим виникла нова проблема: доступ до деяких з цих препаратів виявився обмеженим.

На нараді було детально проаналізовано ситуацію, і негайно ухвалене рішення про відновлення доступу населення до цих ліків.

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Віктор Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України
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