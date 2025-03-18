У МОЗ розпорядились відновити доступ населення до здешевлених ліків
На нараді 17 березня за участю міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, представників фармацевтичної галузі та Офісу президента було висунуто пропозицію обмежити маркетингові контракти між виробниками і аптеками виключно безрецептурними препаратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.ua.
"МОЗ висловило позицію, що маркетингові платежі мають застосовуватися виключно до безрецептурних препаратів (ОТС), а їх обсяг повинен обмежуватися у прив’язці до продажів кожного конкретного препарату", - зазначає видання.
Більшість учасників наради погодилися із цією пропозицією, оскільки такі заходи мають сприяти стабілізації цін і покращенню доступу пацієнтів до необхідних ліків.
Доступність ліків після зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів і низку додаткових препаратів також обговорювалася під час наради, у якій з боку Офісу Президента брала участь Ірина Верещук.
Було відзначено, що ухвалені раніше заходи щодо зменшення вартості ліків виявилися ефективними. Разом з тим виникла нова проблема: доступ до деяких з цих препаратів виявився обмеженим.
На нараді було детально проаналізовано ситуацію, і негайно ухвалене рішення про відновлення доступу населення до цих ліків.
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