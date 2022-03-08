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Еврокомиссия предложила план независимости Европы от российского газа

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Вторник 08 марта 2022 18:27
Еврокомиссия предложила план независимости Европы от российского газа Фото: Еврокомиссия предложила план независимости Европы от российского газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия предложила план по обеспечению независимости Европы от российского топлива, в том числе и газа. Он поможет снизить спрос на две трети уже к концу текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В течение последних месяцев Европа сталкивается с ростом цен на энергоносители, однако неопределенность с поставкой лишь усугубляет эту проблему. План заключается в диверсификации поставок газа, внедрении возобновляемых источников и его замены в отоплении и производстве электроэнергии.

"Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который явно угрожает нам. Мы должны действовать сейчас, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители, диверсифицировать наши поставки газа на следующую зиму и ускорить переход на чистую энергию", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также план поддержал и исполнительный вице-президент из европейской программы "Зеленый курс" Франс Тиммерманс. По его словам Европа должна устранить свои уязвимости и быстрее стать независимой в выборе энергии.

"Война Путина в Украине демонстрирует срочность ускорения нашего перехода на чистую энергию", - добавил Тиммерманс.

Как отметил комиссар по энергетике Кадри Симсон, вторжение России в Украину лишь довело цены на энергоносители до беспрецедентного уровня.

"Поэтому комиссия предложит, чтобы до 1 октября газовые хранилища в ЕС были заполнены как минимум на 90%. Мы также наметили меры по регулированию цен, государственной помощи и налогообложения, чтобы защитить европейские домохозяйства и бизнес от влияния высоких цен", - заметил Симсон.

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