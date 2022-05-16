Будем соответствовать статусу угрозы. В России отреагировали на стратегический документ НАТО
Уже в июне НАТО может объявить Россию прямой угрозой в обновленном стратегическом документе. Страна-оккупант отметила, что в таком случае, ей придется соответствовать указанному статусу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".
"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя информацию об обновлении стратегического документа НАТО.
Отмечается, что в концепции принятой еще в 2010 году, Россия была обозначена, как "партнер" Альянса.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bloomberg, НАТО может объявить Россию прямой угрозой в новом стратегическом документе. Документ могут принять уже в июне.
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