ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будем соответствовать статусу угрозы. В России отреагировали на стратегический документ НАТО

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 12:19
Будем соответствовать статусу угрозы. В России отреагировали на стратегический документ НАТО Фото: Сергей Рябков, замглавы МИД РФ (twitter.com/mid_rf)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в июне НАТО может объявить Россию прямой угрозой в обновленном стратегическом документе. Страна-оккупант отметила, что в таком случае, ей придется соответствовать указанному статусу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя информацию об обновлении стратегического документа НАТО.

Отмечается, что в концепции принятой еще в 2010 году, Россия была обозначена, как "партнер" Альянса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bloomberg, НАТО может объявить Россию прямой угрозой в новом стратегическом документе. Документ могут принять уже в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАТО
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину