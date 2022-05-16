Відповідатимемо статусу загрози. У Росії відреагували на стратегічний документ НАТО

Вже в червні НАТО може оголосити Росію прямою загрозою в оновленому стратегічному документі. Країна-окупант відзначила, що в такому випадку, їй доведеться відповідати зазначеному статусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Интерфакс ".

"Будемо їм створювати безпосередню загрозу, щоб бути на висоті цієї оцінки", - заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, коментуючи інформацію про оновлення стратегічного документа НАТО.

Зазначається, що в концепції прийнятої ще у 2010 році, Росія була позначена, як "партнер" Альянсу.