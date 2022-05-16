ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відповідатимемо статусу загрози. У Росії відреагували на стратегічний документ НАТО

Новость на русском →
Понеділок 16 травня 2022 12:19
Відповідатимемо статусу загрози. У Росії відреагували на стратегічний документ НАТО Фото: Сергій Рябков, заступник глави МЗС РФ (twitter.com/mid_rf)
Автор: Сергій Пишкін

Вже в червні НАТО може оголосити Росію прямою загрозою в оновленому стратегічному документі. Країна-окупант відзначила, що в такому випадку, їй доведеться відповідати зазначеному статусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Будемо їм створювати безпосередню загрозу, щоб бути на висоті цієї оцінки", - заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, коментуючи інформацію про оновлення стратегічного документа НАТО.

Зазначається, що в концепції прийнятої ще у 2010 році, Росія була позначена, як "партнер" Альянсу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Bloomberg, НАТО може оголосити Росію прямою загрозою в новому стратегічному документі. Документ можуть прийняти вже в червні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАТО
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну