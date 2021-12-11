Будем реалистами: в Минздраве Германии рассказали, почему COVID невозможно победить в ближайшие годы

По мнению главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха, человечеству не удастся победить коронавирус в ближайшие годы. Одна из причин этому - постоянные мутации вируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Лаутербаха в интервью для Bild.

"Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем - четыре года. Нужно быть реалистами", - заявил Лаутербах.

Как отметил министр, заболевание регулярно мутирует и новые варианты часто фиксируют у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, или же онкологией.

Стоит добавить, что новый глава Минздрава Германии является также и сторонником обязательной вакцинации. По его словам, при четкой кампании прививки новые варианты коронавируса не будут представлять угрозы человечеству. В то же время вакцинация будет препятствовать дальнейшему распространению вируса.

Впрочем, как заметил Лаутербах, вероятно, бустерной прививки на фоне стремительного распространения нового штамма “Омикрон” - будет недостаточно. Однако введение четвертой дозы будет зависеть от того, будут ли появляться новые штаммы и как люди будут переносить южноафриканский вариант.