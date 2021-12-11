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Будемо реалістами: у МОЗ Німеччини розповіли, чому COVID неможливо перемогти в найближчі роки

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Субота 11 грудня 2021 19:48
Будемо реалістами: у МОЗ Німеччини розповіли, чому COVID неможливо перемогти в найближчі роки Фото: голова МОЗ Німеччини Карл Лаутербах (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

На думку голови МОЗ Німеччини Карла Лаутербаха, людству не вдасться перемогти коронавірус найближчими роками. Одна з причин цьому - постійні мутації вірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Лаутербаха в інтерв'ю для Bild.

"Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус в доступному для огляду майбутньому - чотири роки. Потрібно бути реалістами", - заявив Лаутербах.

Як відзначив міністр, захворювання регулярно мутує й нові варіанти часто фіксують у людей з імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями, або ж онкологією.

Варто додати, що новий голова МОЗ Німеччини є також й прихильником обов’язкової вакцинації. За його словами, при чіткій кампанії щеплення нові варіанти коронавірусу не представлятимуть загрози людству. Водночас вакцинація перешкоджатиме подальшому поширенню вірусу.

Втім, як зауважив Лаутербах, ймовірно, бустерного щеплення на тлі стрімкого поширення нового штаму “Омікрон” - буде недостатньо. Однак введення четвертої дози залежатиме від того, чи з’являтимуться нові штами та як люди переноситимуть південноафриканський варіант.

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