UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будем обсуждать. В России снова заговорили о готовности к диалогу с Украиной

Фото: российский политик Леонид Слуцкий (росСМИ)
Автор: Сергей Новиков

Российская сторона готова к переговорам с Украиной, но именно по инициативе украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам и члена переговорной делегации Леонида Слуцкого.

По его словам, он не может понять, как могут быть организованы такие переговоры.

"Но решения принимаются не в Государственной думе, поэтому если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне и в любом формате, тогда будем этом обсуждать и реагировать", - отметил он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу и переговоры лидеров Украины и России.

Как считает президент Украины Владимир Зеленский, при нынешних позициях на фронте о переговорах с Россией не может идти речи.

Официально с весны стороны поддерживают только гуманитарные контакты, в том числе по обмену пленными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина