"Будем делать выводы". Зеленский дал уехавшим депутатам 24 часа на возвращение в Украину

"Я считаю, что мы живем в великое время. Что касается политиков, дипломатов, бизнесменов... Думаю, что остаются надежные, остаются граждане Украины... На этом пути важно, кто с тобой", - отметил президент.

По его словам, тем депутатам и представителям менеджмента Украины, кто выехал за границу, нужно дать сигнал.

"Я от себя хочу попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам нужно всем как государству, как руководству, делать выводы", - отметил Зеленский.

Отметим, накануне украинские СМИ распространили информацию о том, что Украину массово покидают олигархи из бизнесменов. В частности, за сутки страну покинули десятки самолетов и чартеров.