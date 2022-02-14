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"Будемо робити висновки". Зеленський дав депутатам за кордоном добу на повернення до країни

Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що напередодні країну покинули кілька десятків чартерів з народними депутатами, олігархами і бізнесменами. Зокрема, він закликав їх повернутися протягом 24 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я вважаю, що ми живемо у великий час. Що стосується політиків, дипломатів, бізнесменів... Думаю, що залишаються надійні, залишаються громадяни України... На цьому шляху важливо, хто з тобою", - зазначив президент.

За його словами, тим депутатам і представникам менеджменту України, хто виїхав за кордон, треба дати сигнал.

"Я від себе хочу попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну. Вважаю, що вони повинні повернутися, інакше нам потрібно всім як державі, як керівництву, робити висновки", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, що напередодні українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україну масово залишають олігархи з бізнесменів. Зокрема, за добу країну залишили десятки літаків та чартерів.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що сьогодні майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні.

Він також відреагував на заяву посла України в Британії Вадима Пристайка про те, що Київ нібито міг би розглянути відмову від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки.

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