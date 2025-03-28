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Буде впливати поле підвищеного тиску. Яких "сюрпизів" чекати від погоди сьогодні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 березня, в Україні на погоду впливатиме поле підввона ищеного тиску. Тому вона матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Погоду більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску", - кажуть синоптики.

Лише на південному сході відчуватиметься вплив атмосферного фронту - тут очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

"Вранці у західних і більшості північних областей місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с", - додали в "Укргідрометцентрі"

Температура вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до 20°.

Погода в Києві 

Мінлива хмарність, без опадів. Вранці місцями по області туман.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 11-16°;у Києві близько 15°.

Погода в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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