ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Буде впливати поле підвищеного тиску. Яких "сюрпизів" чекати від погоди сьогодні

Україна, П'ятниця 28 березня 2025 07:00
UA EN RU
Буде впливати поле підвищеного тиску. Яких "сюрпизів" чекати від погоди сьогодні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 березня, в Україні на погоду впливатиме поле підввона ищеного тиску. Тому вона матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Погоду більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску", - кажуть синоптики.

Лише на південному сході відчуватиметься вплив атмосферного фронту - тут очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

"Вранці у західних і більшості північних областей місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с", - додали в "Укргідрометцентрі"

Температура вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до 20°.

Погода в Києві

Мінлива хмарність, без опадів. Вранці місцями по області туман.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 11-16°;у Києві близько 15°.
Буде впливати поле підвищеного тиску. Яких &quot;сюрпизів&quot; чекати від погоди сьогодні
Погода в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ