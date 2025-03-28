Будет влиять поле повышенного давления. Каких "сюрпизов" ждать от погоды сегодня
Сегодня, 28 марта, в Украине на погоду будет влиять поле повышенного давления. Поэтому она будет иметь свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Погоду большинства областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления", - говорят синоптики.
Только на юго-востоке будет ощущаться влияние атмосферного фронта - здесь ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
"Утром в западных и большинстве северных областей местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с", - добавили в "Укргидрометцентре"
Температура днем 11-16°, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до 20°.
Погода в Киеве
Переменная облачность, без осадков. Утром местами по области туман.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 11-16°; в Киеве около 15°.
Погода в Украине (facebook.com/UkrHMC)
Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
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