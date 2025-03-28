ua en ru
Пт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Будет влиять поле повышенного давления. Каких "сюрпизов" ждать от погоды сегодня

Украина, Пятница 28 марта 2025 07:00
UA EN RU
Будет влиять поле повышенного давления. Каких "сюрпизов" ждать от погоды сегодня Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 марта, в Украине на погоду будет влиять поле повышенного давления. Поэтому она будет иметь свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Погоду большинства областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления", - говорят синоптики.

Только на юго-востоке будет ощущаться влияние атмосферного фронта - здесь ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

"Утром в западных и большинстве северных областей местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с", - добавили в "Укргидрометцентре"

Температура днем 11-16°, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до 20°.

Погода в Киеве

Переменная облачность, без осадков. Утром местами по области туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 11-16°; в Киеве около 15°.
Будет влиять поле повышенного давления. Каких &quot;сюрпизов&quot; ждать от погоды сегодня
Погода в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ