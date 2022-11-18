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"Буде тяжко". Мер Івано-Франківська порадив мешканцям перебратися на зиму до села

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Івано-Франківська область, П'ятниця 18 листопада 2022 00:24
"Буде тяжко". Мер Івано-Франківська порадив мешканцям перебратися на зиму до села Фото: мер Івана-Франківська Руслан Марцінків (facebook.com ruslan martsenkiv)
Автор: Артур Родивилов

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців багатоповерхових житлових будинків на зиму виїхати за місто через погіршення ситуації з енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо "Західний полюс" .

Він заявив про велику ймовірність того, що світла не буде по кілька днів. Мер Івано-Франківська додав, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення.

"Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати сім'ю, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко виживатиме у багатоквартирних будинках", - сказав мер.

Він також закликав мешканців прилеглих сіл дати притулок жінкам та дітям з міських багатоповерхівок.

Марцінків додав, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони можуть не вмістити всіх охочих.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа.

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