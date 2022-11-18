"Будет тяжело". Мэр Ивано-Франковска посоветовал жителям перебраться на зиму в село

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных жилых домов на зиму выехать за город из-за ухудшающейся ситуации с энергоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радио "Западный полюс" .

Он заявил о большой вероятности того, что света не будет по несколько дней. Мэр Ивано-Франковска добавил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - сказал мэр.

Он также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.

Марцинкив добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек, однако они могут не вместить всех желающих.

Напомним, 19 октября российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. В результате атаки на объекте возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.