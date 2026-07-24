Буде ціновий шок. Сибіга розкрив, хто найбільше постраждає від ударів РФ у Чорному морі

Терор Росії у Чорному морі спричинить шокові ціни на продукти. Є категорії людей, яких це зачепить найбільше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.
Російські атаки призведуть до стрибка цін на продукти харчування. А це одразу вдарить по найвразливіших верствах населення, вважає міністр.
"Ескалація терору Росії проти цивільних вантажних суден у Чорному морі несе серйозну загрозу для глобальної продовольчої безпеки. Якщо Москва не припинить свої удари, спричинений цим шок цін на продукти харчування вдарить по найбільш вразливих верствах населення", - каже Сибіга
Які споживачі під загрозою:
Сибіга закликав світ до глобальної солідарності. А країни зазначених регіонів - звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з вимогою негайно припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі.
"Росія робить із Чорним морем і продовольчою безпекою те, що Іран зробив з Ормузькою протокою та енергетичною безпекою", - повідомив чиновник.
І попросив світ не мовчати, а діяти зараз, щоб зупинити російський терор, який перетворює продукти харчування на зброю та використовує голод як інструмент війни.
Нагадаємо, у ніч на 24 липня в ексклюзивній економічній зоні Румунії було пошкоджено комерційне судно Christiana B. Воно прямувало зі США до України.
Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити Чорне море на зону страху та дестабілізації. І цілеспрямовано атакує цивільні торговельні судна.
Український морський експорт фактично зупинився через російські атаки на портову інфраструктуру та іноземні комерційні судна.