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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Буде ціновий шок. Сибіга розкрив, хто найбільше постраждає від ударів РФ у Чорному морі

15:59 24.07.2026 Пт
2 хв
Ескалація атак РФ загрожує всьому світу через продовольчу небезпеку
aimg Олена Бджола
Фото: в. о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга

Терор Росії у Чорному морі спричинить шокові ціни на продукти. Є категорії людей, яких це зачепить найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.

Сибіга попереджає про наслідки ударів РФ

Російські атаки призведуть до стрибка цін на продукти харчування. А це одразу вдарить по найвразливіших верствах населення, вважає міністр.

"Ескалація терору Росії проти цивільних вантажних суден у Чорному морі несе серйозну загрозу для глобальної продовольчої безпеки. Якщо Москва не припинить свої удари, спричинений цим шок цін на продукти харчування вдарить по найбільш вразливих верствах населення", - каже Сибіга

Які споживачі під загрозою:

  • в Африці,
  • в Азії,
  • на Близькому Сході,
  • у Латинській Америці.

Україна закликає об'єднатися

Сибіга закликав світ до глобальної солідарності. А країни зазначених регіонів - звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з вимогою негайно припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі.

"Росія робить із Чорним морем і продовольчою безпекою те, що Іран зробив з Ормузькою протокою та енергетичною безпекою", - повідомив чиновник.

І попросив світ не мовчати, а діяти зараз, щоб зупинити російський терор, який перетворює продукти харчування на зброю та використовує голод як інструмент війни.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня в ексклюзивній економічній зоні Румунії було пошкоджено комерційне судно Christiana B. Воно прямувало зі США до України.

Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити Чорне море на зону страху та дестабілізації. І цілеспрямовано атакує цивільні торговельні судна.

Український морський експорт фактично зупинився через російські атаки на портову інфраструктуру та іноземні комерційні судна.

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Російська ФедераціяУкраїнаАндрій СибігаВійна Росії проти України