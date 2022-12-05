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Буде три хвилі ракетних ударів, перша вже пройшла, - Кім

Фото: по Україні очікується три хвилі ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 5 грудня, очікуються три хвилі ракетних ударів з боку Російської Федерації, перша вже закінчилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Керівник Миколаївської ОВА зазначив, що вже запущено другу хвилю ракет із Росії у напрямку українських міст.

"Військові працюють. ППО на висоті. Буде три хвилі, але я думаю, що з усім упораємося", - зазначив Кім.

Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути кілька хвиль запусків.

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