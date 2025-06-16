Буде тиск і втома? Розклад магнітних бур і поради, як захиститися своє здоров'я

Прогноз магнітних бур з 16 по 21 червня

16 червня, понеділок - помірна магнітна буря, Кр 4-5. Можливе незначне нездужання, головні болі

17 червня, вівторок - помірна геомагнітна активність, Кр-4

18 червня, середа - слабка магнітна буря, Кр-3

19 червня, четвер - слабка магнітна буря, Кр-3

20 червня, п'ятниця - слабка магнітна буря, Кр-3

21 червня, субота - слабка геомагнітна активність, Кр-3

Варто зазначити, що усі прогнози вчених - попередні, оскільки активність сонця може швидко змінюватися. Необхідно слідкувати за прогнозами та попередженнями.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря - це реакція Землі на потік сонячного вітру або спалахи на Сонці. Коли ці частинки стикаються з магнітосферою, виникає збурення, яке ми й називаємо бурею.

Чим вище показник Кр - тим сильніше збурення. Від Кр-5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Як магнітні бурі впливають на людину

За даними багатьох досліджень, магнітні бурі мають вплив на самопочуття людини. Слабкі та помірні магнітні бурі можуть відчувати метеозалежні люди, а бурі червоного рівня - майже всі люди на планеті.

Найбільший вплив вони мають на:

Людей похилого віку

Вагітних

Маленьких дітей

Людей з хронічними захворюваннями

Сердечників та гіпертоніків

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Слабкість

Нудота

Підвищена втома

Зниження концентрації та уваги

Зниження працездатності

Роздратування

Агресія

Погіршення сну вночі

Сонливість вдень

Проблеми з тиском та серцем

Агресія

Загострення хронічних захворювань

Підвищення тривожності

Також дослідження NASA та Гарвардської медичної школи припускають, що під час бур можливе зниження когнітивних функцій - погіршується пам'ять, реакція, концентрація.

Як захиститися від магнітних бур

Лікарі переважно дають загальні рекомендації: більше відпочивати, не навантажувати організм, слідкувати за тиском і загальним самопочуттям. А також:

Дотримуватися режиму дня та сну

Спати не менше 7-8 годин на добу. Намагатися лягати спати та прокидатися в один і той же час.

Збалансоване харчування та водний баланс

Пити достатньо чистої води (1,5-2 літри на день). Відмовитися від надмірного вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв. Віддавати перевагу легкій та здоровій їжі, багатій на вітаміни та мінерали.

Фізична активність та свіже повітря

Уникати інтенсивних фізичних навантажень. Проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти в парках або лісах. Легкі фізичні вправи або йога також можуть бути корисними.

Емоційна стабільність

Намагатися уникати стресових ситуацій, конфліктів та надмірного емоційного навантаження. Займатися релаксаційними практиками, такими як медитація або дихальні вправи.

Контроль за здоров'ям

Люди з хронічними захворюваннями повинні мати при собі необхідні ліки та контролювати свій артеріальний тиск. У разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.