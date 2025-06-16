Будет давление и усталость? Расписание магнитных бурь и советы, как защитить свое здоровье

Магнитные бури влияют на самочувствие людей и могут вызвать сбой в работе средств связи и электротехники. На ближайшей неделе ожидаются дни, когда возможен дискомфорт из-за солнечной активности. Как снизить такое влияние?
Когда ожидаются магнитные бури и какие способы помогают защитить организм, рассказывает РБК-Украина.
16 июня, понедельник - умеренная магнитная буря, Кр 4-5. Возможно незначительное недомогание, головные боли
17 июня, вторник - умеренная геомагнитная активность, Кр-4
18 июня, среда - слабая магнитная буря, Кр-3
19 июня, четверг - слабая магнитная буря, Кр-3
20 июня, пятница - слабая магнитная буря, Кр-3
21 июня, суббота - слабая геомагнитная активность, Кр-3
Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку активность солнца может быстро меняться. Необходимо следить за прогнозами и предупреждениями.
Магнитная буря - это реакция Земли на поток солнечного ветра или вспышки на Солнце. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой, возникает возмущение, которое мы и называем бурей.
Чем выше показатель Кр - тем сильнее возмущение. От Кр-5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
По данным многих исследований, магнитные бури имеют влияние на самочувствие человека. Слабые и умеренные магнитные бури могут чувствовать метеозависимые люди, а бури красного уровня - почти все люди на планете.
Наибольшее влияние они оказывают на:
Самые частые жалобы:
Также исследования NASA и Гарвардской медицинской школы предполагают, что во время бурь возможно снижение когнитивных функций - ухудшается память, реакция, концентрация.
Врачи в основном дают общие рекомендации: больше отдыхать, не нагружать организм, следить за давлением и общим самочувствием. А также:
Соблюдать режим дня и сна
Спать не менее 7-8 часов в сутки. Стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Сбалансированное питание и водный баланс
Пить достаточно чистой воды (1,5-2 литра в день). Отказаться от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и энергетических напитков. Отдавать предпочтение легкой и здоровой пище, богатой витаминами и минералами.
Физическая активность и свежий воздух
Избегать интенсивных физических нагрузок. Проводить больше времени на свежем воздухе, гулять в парках или лесах. Легкие физические упражнения или йога также могут быть полезными.
Эмоциональная стабильность
Стараться избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и чрезмерной эмоциональной нагрузки. Заниматься релаксационными практиками, такими как медитация или дыхательные упражнения.
Контроль за здоровьем
Люди с хроническими заболеваниями должны иметь при себе необходимые лекарства и контролировать свое артериальное давление. В случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.
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При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)