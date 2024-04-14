Буде тепло, але надвечір варто чекати "сюрприз". Синоптик дала прогноз на сьогодні

"Буде тепло, протягом дня +17...+22 градуси, на півдні та сході +22...+25 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за даними синоптика, 14 квітня більшу частину доби буде без опадів, а з другої половини дня і ввечері з'явиться дощ у західних та північних областях, зокрема, і у Києві.

"Хоча 14 квітня в столиці потепліє до +20...+22 градусів", - констатувала Діденко.