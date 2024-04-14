Будет тепло, но к вечеру стоит ждать "сюрприз". Синоптик дала прогноз на сегодня

"Будет тепло в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке +22...+25 градусов", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, 14 апреля большую часть суток без осадков, а со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях, в частности, и в Киеве.

"Хотя 14 апреля в столице потеплеет до +20...+22 градуса", - констатировала Диденко.