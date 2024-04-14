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Буде тепло, але надвечір варто чекати "сюрприз". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Неділя 14 квітня 2024 07:00
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Буде тепло, але надвечір варто чекати "сюрприз". Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 14 квітня, буде теплою. Але вдень і надвечір варто очікувати "сюрприз" у вигляді дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Буде тепло, протягом дня +17...+22 градуси, на півдні та сході +22...+25 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за даними синоптика, 14 квітня більшу частину доби буде без опадів, а з другої половини дня і ввечері з'явиться дощ у західних та північних областях, зокрема, і у Києві.

"Хоча 14 квітня в столиці потепліє до +20...+22 градусів", - констатувала Діденко.

Погода в травні в Україні

Погода в Україні в травні 2024 буде досить різноплановою. Перша декада травня розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів.

А ось наприкінці травня на українців може чекати неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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