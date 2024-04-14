Будет тепло, но к вечеру стоит ждать "сюрприз". Синоптик дала прогноз на сегодня
Погода в Украине сегодня, 14 апреля, будет теплой. Но днем и к вечеру стоит ожидать "сюрприз" в виде дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Будет тепло в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке +22...+25 градусов", - рассказала она.
В то же время, по данным синоптика, 14 апреля большую часть суток без осадков, а со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях, в частности, и в Киеве.
"Хотя 14 апреля в столице потеплеет до +20...+22 градуса", - констатировала Диденко.
Погода в мае в Украине
Погода в Украине в мае 2024 будет достаточно разноплановой. Первая декада мая начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей.
А вот в конце мая украинцев может ожидать неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.
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