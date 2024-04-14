Будет тепло, но к вечеру стоит ждать "сюрприз". Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Погода в Украине сегодня, 14 апреля, будет теплой. Но днем и к вечеру стоит ожидать "сюрприз" в виде дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Будет тепло в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке +22...+25 градусов", - рассказала она. В то же время, по данным синоптика, 14 апреля большую часть суток без осадков, а со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях, в частности, и в Киеве. "Хотя 14 апреля в столице потеплеет до +20...+22 градуса", - констатировала Диденко.