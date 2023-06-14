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Буде тепло, але з дощами: де чекати на опади в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 14 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні в середу, 14 червня, буде теплою, але без опадів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси", - розповіла синоптик.

За даними Діденко, максимальна температура повітря становитиме +20...+27 градусів. Надалі, як зазначила синоптик, по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжіше, особливо в Карпатах.

Де чекати дощі?

Опади варто очікувати:

  • на заході України;
  • у Вінницькій області;
  • місцями у південній частині;
  • є ймовірність дощу у Луганській області та південних районах Дніпропетровської області;
  • на решті території України - без істотних опадів.

Погода в Києві також буде теплою, до +24 градусів. А ось якогось "серйозного" дощу очікувати сьогодні в столиці не варто.

Погода в Україні на найближчі дні

Зазначимо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують спеку до +30 градусів. Радість від літньої погоди "розбавлять" опади, які пройдуть з грозами. Цікаво, що раніше спеку до 30-градусних позначок у червні прогнозували в останній тиждень місяця. А ось липень буде переважно спекотним.

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