Буде тепло, але з дощами: де чекати на опади в Україні сьогодні

Погода в Україні в середу, 14 червня, буде теплою, але без опадів не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси", - розповіла синоптик.
За даними Діденко, максимальна температура повітря становитиме +20...+27 градусів. Надалі, як зазначила синоптик, по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжіше, особливо в Карпатах.
Опади варто очікувати:
Погода в Києві також буде теплою, до +24 градусів. А ось якогось "серйозного" дощу очікувати сьогодні в столиці не варто.
Зазначимо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують спеку до +30 градусів. Радість від літньої погоди "розбавлять" опади, які пройдуть з грозами. Цікаво, що раніше спеку до 30-градусних позначок у червні прогнозували в останній тиждень місяця. А ось липень буде переважно спекотним.
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