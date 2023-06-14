RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет тепло, но с дождями: где ждать осадки в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 14 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в среду, 14 июня, будет теплой, но без осадков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Среда вернет нас в летнюю погоду. После кратковременного, хотя и почти осеннего похолодания, снова в Украине восстанавливаются высокие градусы", - рассказала синоптик.

По данным Диденко, максимальная температура воздуха будет составлять +20...+27 градусов. В дальнейшем, как отметила синоптик, по неделе будет еще теплее, разве что в западных областях воздух ожидается свежее, особенно в Карпатах.

Где ждать дожди?

Осадки следует ожидать:

  • на западе Украины;
  • в Винницкой области;
  • местами в южной части;
  • есть вероятность дождя в Луганской области и южных районах Днепропетровской области;
  • на остальной территории Украины - без существенных осадков.

Погода в Киеве также будет теплой до +24 градусов. А вот какого-нибудь "серьезного" дождя ожидать сегодня в столице не стоит.

Погода в Украине на ближайшие дни

Отметим, на этой неделе в Украине синоптики прогнозируют жару до +30 градусов. Радость от по-настоящему летней погоды "разбавят" осадки, которые пройдут с грозами. Интересно, что ранее жару до 30-градусных отметок в июне прогнозировали в последнюю неделю месяца. А вот июль будет преимущественно жарким.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода