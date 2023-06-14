Буде тепло, але з дощами: де чекати на опади в Україні сьогодні
Погода в Україні в середу, 14 червня, буде теплою, але без опадів не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси", - розповіла синоптик.
За даними Діденко, максимальна температура повітря становитиме +20...+27 градусів. Надалі, як зазначила синоптик, по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжіше, особливо в Карпатах.
Де чекати дощі?
Опади варто очікувати:
- на заході України;
- у Вінницькій області;
- місцями у південній частині;
- є ймовірність дощу у Луганській області та південних районах Дніпропетровської області;
- на решті території України - без істотних опадів.
Погода в Києві також буде теплою, до +24 градусів. А ось якогось "серйозного" дощу очікувати сьогодні в столиці не варто.
Погода в Україні на найближчі дні
Зазначимо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують спеку до +30 градусів. Радість від літньої погоди "розбавлять" опади, які пройдуть з грозами. Цікаво, що раніше спеку до 30-градусних позначок у червні прогнозували в останній тиждень місяця. А ось липень буде переважно спекотним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.