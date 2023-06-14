ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буде тепло, але з дощами: де чекати на опади в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Середа 14 червня 2023 07:00
Буде тепло, але з дощами: де чекати на опади в Україні сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 14 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні в середу, 14 червня, буде теплою, але без опадів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси", - розповіла синоптик.

За даними Діденко, максимальна температура повітря становитиме +20...+27 градусів. Надалі, як зазначила синоптик, по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжіше, особливо в Карпатах.

Де чекати дощі?

Опади варто очікувати:

  • на заході України;
  • у Вінницькій області;
  • місцями у південній частині;
  • є ймовірність дощу у Луганській області та південних районах Дніпропетровської області;
  • на решті території України - без істотних опадів.

Погода в Києві також буде теплою, до +24 градусів. А ось якогось "серйозного" дощу очікувати сьогодні в столиці не варто.

Погода в Україні на найближчі дні

Зазначимо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують спеку до +30 градусів. Радість від літньої погоди "розбавлять" опади, які пройдуть з грозами. Цікаво, що раніше спеку до 30-градусних позначок у червні прогнозували в останній тиждень місяця. А ось липень буде переважно спекотним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Війська РФ вдарили по Одесі: є загиблі, під завалами можуть бути люди
Війська РФ вдарили по Одесі: є загиблі, під завалами можуть бути люди
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни