Буде тепло, але з дощами: де чекати на опади в Україні сьогодні

Погода в Україні в середу, 14 червня, буде теплою, але без опадів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси", - розповіла синоптик.

За даними Діденко, максимальна температура повітря становитиме +20...+27 градусів. Надалі, як зазначила синоптик, по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжіше, особливо в Карпатах.

Де чекати дощі?

Опади варто очікувати:

на заході України;

у Вінницькій області;

місцями у південній частині;

є ймовірність дощу у Луганській області та південних районах Дніпропетровської області;

на решті території України - без істотних опадів.

Погода в Києві також буде теплою, до +24 градусів. А ось якогось "серйозного" дощу очікувати сьогодні в столиці не варто.

Погода в Україні на найближчі дні

Зазначимо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують спеку до +30 градусів. Радість від літньої погоди "розбавлять" опади, які пройдуть з грозами. Цікаво, що раніше спеку до 30-градусних позначок у червні прогнозували в останній тиждень місяця. А ось липень буде переважно спекотним.