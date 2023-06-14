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Будет тепло, но с дождями: где ждать осадки в Украине сегодня

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Украина, Среда 14 июня 2023 07:00
Будет тепло, но с дождями: где ждать осадки в Украине сегодня Фото: какой будет погода в Украине 14 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в среду, 14 июня, будет теплой, но без осадков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Среда вернет нас в летнюю погоду. После кратковременного, хотя и почти осеннего похолодания, снова в Украине восстанавливаются высокие градусы", - рассказала синоптик.

По данным Диденко, максимальная температура воздуха будет составлять +20...+27 градусов. В дальнейшем, как отметила синоптик, по неделе будет еще теплее, разве что в западных областях воздух ожидается свежее, особенно в Карпатах.

Где ждать дожди?

Осадки следует ожидать:

  • на западе Украины;
  • в Винницкой области;
  • местами в южной части;
  • есть вероятность дождя в Луганской области и южных районах Днепропетровской области;
  • на остальной территории Украины - без существенных осадков.

Погода в Киеве также будет теплой до +24 градусов. А вот какого-нибудь "серьезного" дождя ожидать сегодня в столице не стоит.

Погода в Украине на ближайшие дни

Отметим, на этой неделе в Украине синоптики прогнозируют жару до +30 градусов. Радость от по-настоящему летней погоды "разбавят" осадки, которые пройдут с грозами. Интересно, что ранее жару до 30-градусных отметок в июне прогнозировали в последнюю неделю месяца. А вот июль будет преимущественно жарким.

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